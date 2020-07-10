Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 bin 682 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 bin 682 kişiye ceza

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte son 24 saatte sosyal mesafeye uymayan veya nizami maske takmayan 4 bin 682 kişiye toplam 4 milyon 213 bin 800 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte son 24 saatte sosyal mesafeye uymayan veya nizami maske takmayan 4 bin 682 kişiye toplam 4 milyon 213 bin 800 lira ceza kesildiğini bildirdi.

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Gül, sosyal medya hesabı aracılığıyla kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Kentte son 24 saatte uygulanan cezai işlemin tablosunu paylaşan Gül, toplamda 4 bin 682 kişiye 4 milyon 213 bin 800 lira ceza kesildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tehlike büyük. Tedbir basit. Maskeyi tak, mesafeyi ayarla. Temizliği ihmal etme. Kurallara uymayan 4 bin 682 kişiye idari ceza verilmiştir.

Lütfen çenenizde ve elinizde maskeyle dolaşmayınız."

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 bin 682 kişiye ceza - Son Dakika
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