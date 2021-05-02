Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 441 kişiye idari yaptırım uygulandı - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 441 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 423, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 18 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetlenen 295 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.