Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 551 kişiye ceza - Son Dakika

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişi hakkında idari işlem yapılırken, denetlenen 290 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 551 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Gaziantep 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 551 kişiye ceza kesildi.

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