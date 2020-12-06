Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 552 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 9, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 515 kişiye de idari para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 28 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

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