Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 578 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 578 kişiye ceza
16.11.2020 09:15
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 578 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 578 kişiye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 578 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 26 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 302 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Son Dakika Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacılardan 100 dolar almışlar Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Jigolo sitesi kuran dolandırıcılar midyeciyi kandırarak çeteye sokmuş: Uluslararası gizli serviste çalıştığını söyledi Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti