Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 633 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 633 kişiye ceza

17.11.2020 08:53
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 633 kişiye ceza, System.String[]

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 633 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 633 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 633 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 21 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 263 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 633 kişiye ceza - Son Dakika


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