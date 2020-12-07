Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 696 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 696 kişiye ceza uygulandı

07.12.2020 08:49
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 696 kişiye ceza uygulandı, System.String[]

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 696 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 696 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 25 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 670 kişiye de idari para cezası kesti.

Denetlenen 264 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlamadı.

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Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 696 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika


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