Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 725 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 725 kişiye ceza
06.11.2020 09:59
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 725 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 725 kişiye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 725 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 14 kişiye idari işlem yapılırken denetlenen 303 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
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