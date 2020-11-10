Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 726 kişiye ceza - Son Dakika

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişiye ve denetlenen 447 iş yerinden birine idari işlem yapıldı.

Bu kapsamda dün 726 kişi hakkında sosyal mesafe ihlali ve maske takmama nedeniyle cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Gaziantep 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 726 kişiye ceza uygulandı.

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