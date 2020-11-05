Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 806 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 806 kişi hakkında ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamıda dün, 806 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişiye idari işlem yapılırken denetlenen 133 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.