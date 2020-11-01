Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 872 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 872 kişiye ceza
01.11.2020 09:13
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 872 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 872 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 872 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 275 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
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