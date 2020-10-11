Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 976 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 976 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 976 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 4 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.
Denetlenen 119 iş yerinde bir olumsuzluğa rastlanmadı.
- Kaynak: AA
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