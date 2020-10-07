Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 985 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 985 kişiye ceza

07.10.2020 10:09
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 985 kişiye ceza, System.String[]

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlal eden 985 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlal eden 985 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 985 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 5 kişiye, denetlenen 171 iş yerinden de birine idari işlem yapıldı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 985 kişiye ceza - Son Dakika

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