Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 237 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 237 kişiye para cezası uygulandı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 237 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 237 kişiye para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 171, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 66 kişiye para cezası uygulandı. Denetlenen 1039 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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