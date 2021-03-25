Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 266 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 266 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 220, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 46 kişiye para cezası verildi.

Denetlenen 1193 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.