Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 297 kişiye para cezası - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 297 kişiye para cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 297 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 297 kişiye para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 269, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 28 kişiye para cezası uygulandı. Denetlenen 922 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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