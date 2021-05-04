Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye para cezası kesildi

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 344, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 7, karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye para cezası kesildi. Denetlenen 385 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil

Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu

Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler

Vakit geçmesin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural'in hali yürekleri burktu

Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı?

10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu

20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı

Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı