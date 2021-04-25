Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 401 kişiye para cezası - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 401 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 357, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 44 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetlenen 380 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.