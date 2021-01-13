Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 409 kişiye para cezası - Son Dakika

Denetlenen 342 iş yerinde ise herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 172, sokağa çıkma yasağına uymayan 234, karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

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