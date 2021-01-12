Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 420 kişiye para cezası - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 420 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 33, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 387 kişiye para cezası kesildi.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye ise idari yaptırım uygulandı.

Denetlenen 376 iş yerinde ise herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.