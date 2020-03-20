Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlale para cezası uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlale para cezası uyarısı - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlale para cezası uyarısı

6 saat önce

Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, yurt dışından gelen ve bunlarla temasa geçen kişilerin 14 günlük süreçte ikametlerinden ayrılmaları halinde para cezası uygulanacağını bildirdi.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlale para cezası uyarısı, System.String[]

Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, yurt dışından gelen ve bunlarla temasa geçen kişilerin 14 günlük süreçte ikametlerinden ayrılmaları halinde para cezası uygulanacağını bildirdi.

Gaziantep'te İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs salgınına ilişkin yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yurt dışından gelen ve onlarla temasa geçen kişilerin 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmaması yönünde yazılı tebligat yapılacak.

Bu kişilerin ikametlerinden ayrılmaları halinde 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak, ikinci kez kural ihlalinde ise Valilikçe belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak ve tekrar 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak.

Ayrıca, TCK'nin 195. maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talebiyle haklarında adli işlem başlatılacak.

Telefon ile Kovid-19 takibini reddedenler, aile hekimi, uzman hekim veya İl Sağlık Müdürlüğü sağlık ekiplerince olası vaka olarak nitelendirilecek, hastaneye nakli gerçekleştirilmesi gerekirken nakil talebini reddedenler ve yurt dışından geldiği halde toplum içinde dolaştığı tespit edilenlerin kolluk kuvvetleri eşliğinde 112 ambulansları ile hastaneye nakilleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca kentteki piknik ve mesire alanlarının geçici süreliğine kapalı tutulması kararlaştırılarak, vatandaşların toplu olarak bulundukları tüm pazarların faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

Vatandaşların, herkesin sağlığını ilgilendiren bu kararlara uymasının ve süreç atlatılıncaya kadar resmi makamların açıklamaları doğrultusunda tedbirlerini alarak uygulamasının kritik derecede önem taşıdığı belirtildi.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:22 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs karantinasını ihlal eden 5 kişiye para cezası
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak         
16:24
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Trump Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi         
13:37
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor         
13:11
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı         
10:28
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 02:16:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlale para cezası uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]