Gaziantep'te küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde Y.K'ya ait ahırdan 3 koyunun çalınmasıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli N.K'nın (39) evinde çalınan koyunlardan birini buldu. Şüphelinin, hırsızlığı T.K. (21) ile yaptıklarını ve koyunların ikisini sattıklarını söylemesi üzerine ekipler T.K'yi de gözaltına aldı. Çalınan koyunlar ise bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K. ve T.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi, Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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