Gaziantep'te Kudüs konulu resim sergisi açıldı - Son Dakika

Gaziantep'te Yetimler Vakfı tarafından organize edilen Filistin ve Kudüs konulu resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Gaziantep'te Yetimler Vakfı tarafından organize edilen Filistin ve Kudüs konulu resim ve fotoğraf sergisi açıldı. Sergide İsrail'in, Filistin'e, Gazze'ye, Kudüs'e ve Mescid-i Aksaya yönelik yapılan saldırıları ve orada yaşanan mağduriyetler konu alındı. Sergide İstanbul'dan gelen Kudüs'ün ve Mescid-i Aksanın minyatürünü bulunduran 'Minia Kudüs' adında bir tırda yer aldı.

"Filistin halkının toprakları adım adım işgal ediliyor"

Filistin de ve Gazze de zulme uğrayan insanlara yardım amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Yetimler Vakfı yetkilisi Mehmet Sığırcı, "1948 yılından bu yana İsrail Filistin halkının topraklarını adım adım işgal etmektedir. Son saldırı da Ramazan ayının son haftasında gerçekleşti. Bundan dolayı Gazze iyi bir karşılık verdi. Bu karşılıklı beraber Gazze de birçok ev yıkıldı. Birçok insan ve çocuklar yetim kaldı. Bununla birlikte fakirlik ve yoksulluk hat safhaya çıktı" dedi.

"Halkın kalbinde Aksa aşkını yaşatmak ve farkındalık oluşturmak"

Aksa aşkının halkın kalbinde daha iyi yer edinmesini ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik yaptıklarını söyleyen Mehmet Sığırcı, "Yetimler Vakfı olarak bizde 'Gazze'ye Derman Ol' adı altında bir yardım kampanyası başlattık. Bu yardım kampanyasının hemen ardından Kudüs'ümüzü ve Mescid-i Aksamızı tanıtan 'Minia Kudüs' adından bir tırımızı İstanbul'dan yola çıkardık. Burada olan tırımızdaki Kudüs'ümüzü ve Mescid-i Aksa'mızı tanıtıyoruz. Böylelikle Filistin, Aksa aşkını halkımızın kalbinde daha iyi yer edinmesini ve bundan dolayı farkındalık oluşmasını sağlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Buradaki resim sergisinde Filistin de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da ve çevresindeki Gazze'de Siyonist İsrail'in yapmış olduğu katliamları ve zulmü gösteren birçok resim, fotoğraf sergisi vardır. Halkımızın da bunun farkında olması için böyle bir etkinliği de uygun gördük" diye konuştu. - GAZİANTEP