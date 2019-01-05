Gaziantep'te "Kudüs'ün Önemi" Konulu Konferans

Nizip ilçesine gelen Uluslararası Genç Aktivistler Derneği Genel Başkanı Erkan Helvacı, 'Kudüs bizim için neden önemli' konulu konferansta sunum yaptı.

Nizip ilçesine gelen Uluslararası Genç Aktivistler Derneği Genel Başkanı Erkan Helvacı, 'Kudüs bizim için neden önemli' konulu konferansta sunum yaptı.



Davet ve Kardeşlik Vakfı Nizip Şubesi ile Nizip İlim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin davetiyle, Nizip ilçesine gelen Helvacı, Nizip Belediyesi Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, Filistin halkının uzun yıllardır insan hakları ihlallerine maruz kaldığını, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların dünyaya farklı anlatıldığını belirtti.



Filistin'de yaşananları bilmenin yeterli olmadığını ve Filistin'in özgürleşmesi için gençlere görevler düştüğünü İfade eden Genç, "Birçok insan hakları ihlallerine uğrayan ve uzun bir zamandır, İsrail'in baskısı altında, kendi topraklarından göçe zorlanan Filistin halkının yaşam mücadelesi veriyor, bizlerde oradaki yardım faaliyetlerine köprü olmak istiyoruz çünkü Kudüs ve Mescid-i Aksa bizler için çok önemlidir" dedi.



Nizip İlim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhittin Açıkgözoğlu ise Kudüs'ün Müslümanlar için neden önemli sorusuna cevap aramak için toplandıklarını ifade ederek şunları kaydetti:



"Mescidi Aksa bizim namusumuzdur, bizim şerefimizdir. Yine bu ümmetin neferleri evvelki peygamberlerin ve onların varislerinin nasıl ki Mescid-i Aksay'ı korudularsa bu veraset bize geçmiştir, bizlerde daha öncekileri gibi Mescidi Aksay'ı, Kudüs'ü, Kabe'yi ve Medine'yi namusumuz gibi korumakla görevliyiz."

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