Gaziantep'te kültür sanat - Son Dakika
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Gaziantep'te kültür sanat

6 saat önce

Tiyatro Mask "Alis Harikalar Diyarında" oyununu Gaziantepli çocukların beğenisine sunacak.

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Tiyatro Mask "Alis Harikalar Diyarında" oyununu Gaziantepli çocukların beğenisine sunacak.

Umut Vardarlı'nın yönettiği oyunda, Cemre Buğra Ün, Güney Ayhan, Kübra Akkaya, Aslıhan Kılıç, Sencan Oytun Tokuç ve Seda Vardarlı rol alıyor.

Alis'in başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu özetle şöyle:

"Alis ailesiyle sürekli pikniğe gider ve orada çiçek toplamaya bayılırdı. Günlerden bir gün Alis ormanda yine çiçek toplarken bir tavşan gördü. Ama bir gariplik vardı. Bu tavşan hem insan gibi giyinmiş hem de konuşuyordu. Alis gördüğü şeyin, kendisine hayal gücünün bir oyunu olduğunu zannetti. Ama gördükleri bir hayal değildi. Beyaz Tavşan'ı takip etmesiyle kendini Harikalar Diyarı'nda buldu. Ama asıl tehlike pek yakınındaydı. Kırmızı Kraliçe uzun zamandır Alis'i bekliyordu."

Oyun, 18 Şubat Salı saat 10.30, 13.00 ve 19.30'da Şehitkamil Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Konser

Türk sanat müziği sanatçısı Emel Sayın, sevilen şarkılarını Gaziantepliler için seslendirecek.

Konser, 15 Şubat Cumartesi saat 21.00'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde dinlenebilecek.

Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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