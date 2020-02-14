Gaziantep'te kum yüklü kamyonda 23 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Gaziantep'te kum yüklü kamyonda 23 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
7 saat önce
Gaziantep'te kum yüklü kamyonda 23 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:10 Kaynak: AA
Gaziantep'te kum yüklü kamyonda 23 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, otoban doğu girişinde durumundan şüphenilen kum yüklü kamyonu durdurdu.
Kumun altında gizlenmiş 23 bin 400 paket kaçak sigara bulundu. Kamyonda bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.
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