Gaziantep'te kumar baskını: 24 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te kumar baskını: 24 gözaltı

Gaziantep'te kumar baskını: 24 gözaltı

29.01.2021 15:27

GAZİANTEP'te bir işletmeye düzenlenen baskında kumar oynayan 11 kişi ile kumar oynatan 6 şüpheli ve kurpiyerlik yapan 7 kadın yakalanarak, gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te bir işletmeye düzenlenen baskında kumar oynayan 11 kişi ile kumar oynatan 6 şüpheli ve kurpiyerlik yapan 7 kadın yakalanarak, gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Savcılı Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, kamera ile gözetlenen işletmeye, kapısını koçbaşı ile kırarak, girdi. İkinci kapıyı da koçbaşı ile kırıp, zemin kata inen ekipler, kurulan masalarda kumar oynayan 11 kişi ile kumar oynatan 6 kişiyi ve kurpiyerlik yapan 7 kadını suçüstü yakaladı. Polis ekiplerince gözaltına alınanlardan biri hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu belirlendi.Kumar malzemeler ile bir miktar paraya el koyan polis, 24 şüpheliye, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası da yazdı.


Kaynak: DHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis, Kumar, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kumar baskını: 24 gözaltı - Son Dakika
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