Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kumar denetimleri
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kumar denetimleri

Gaziantep'te kumar denetimleri

7 saat önce

Gaziantep'te yapılan kumar denetimlerinde 1 adet oyun makinesi, 3 adet televizyon, oyun kartları ve pulları ele geçirildi.

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Gaziantep'te yapılan kumar denetimlerinde 1 adet oyun makinesi, 3 adet televizyon, oyun kartları ve pulları ele geçirildi. Denetimlerde kumar oynayan 70 şahıs ile kumar oynattığı belirlenen 9 şahıs yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Şahinbey ilçesi Allaben Mahallesi'nde bir adreste kumar denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde 1 adet oyun makinesi, 3 adet televizyon, oyun kartları ve pulları ele geçirildi.


Denetimler sonrası kumar oynayan 70 şahıs ile kumar oyununu organize eden, yer ve imkan sağlayan 9 şahıs yakalandı. Şahıslarında haklarında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:57 Kaynak: İHA
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