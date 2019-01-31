Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kumar Operasyonu

Gaziantep'te Kumar Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te kumar oynanan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Kumar Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te kumar oynanan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesinde bir iş yerinde kumar oynandığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet tabanca, 13 adet dolu fişek, 4 adet poker masası, 2 bin 300 adet çeşitli sayılarda ve renklerde pul, çok sayıda oyun kartı, 1 adet pos cihazı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet ve çeşitli isimler adına düzenlenmiş ve üzerinde rakamlar olan karalama kağıtları ile 55 bin 125 TL nakit para ele geçirdi. Ekipler 17 şüpheliyi gözaltına alırken iş yeri sahibi oldukları belirlenen 3 kişiye ise adli işlem yapıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:38 Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i Transfer Etti Sıra Beklemek İstemeyen Kadın, Nüfus Memurunun Saçlarını Yoldu! Kamera Kayıttaydı

Ebru Gündeş, 5 Yıl Aradan Sonra Yeni Albümünü Müzikseverlerin Beğenisine Sundu Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 18:09:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kumar Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]