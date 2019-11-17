Gaziantep'te kumar operasyonu
6 saat önce
Gaziantep Şahinbey Mahallesinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
Gaziantep Şahinbey Mahallesinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonunda, kumar oynatan 7 şahıs yakalanarak haklarında kumar oynatmaktan, kumar oynayan 54 şahıs hakkında ise ilgili mevzuat gereğince işlem yapıldı.
Kumar oynamada kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. - GAZİANTEP
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