Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 17 Gözaltı

Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 17 Gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP'te kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenlenen işyerinde 7'si kadın 17 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 17 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'te kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenlenen  işyerinde 7'si kadın 17 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir işyerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonunda ihbarın doğru olduğu belirlendi. Polis, savcılık kararıyla Mücahitler Mahallesi'ndeki işyerine baskın düzenledi. Baskında kamur oynayan ve oynatan 7'si kadın 17 kişi gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada ise 1 adet tabanca, 13 adet fişek, 4 adet poker masası, 2 bin 300 adet çeşitli sayılarda ve renklerde pul, çok sayıda oyun kartı, 10 adet zar atmaya yarayan godik, 15 adet godik zarı, 1 adet pos cihazı, 1 adet dizüstü bilgisayarı, 2 adet tablet ile çeşitli isimler adına düzenlenmiş ve üzerlerinde rakamlar olan karalama kağıtları ile 55 bin 125 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'üne 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası kesilirken, işyeri sahibi 3 kişi hakkında ise; 'Kumar oynamak için imkan ve yer sağlama', '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na Muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:46 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i Transfer Etti

Sıra Beklemek İstemeyen Kadın, Nüfus Memurunun Saçlarını Yoldu! Kamera Kayıttaydı Son Dakika! 17 Aralık Kumpas Davasında, 25 Sanık İçin İstenen Cezalar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 18:06:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 17 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]