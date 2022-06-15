Gaziantep'te kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kumar oynamada kullanılan materyaller ve bir miktar para ele geçirildi.
Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 6 şüpheli gözaltına alındı.
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