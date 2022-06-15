Gaziantep'te kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Gaziantep 'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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