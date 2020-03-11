Gaziantep'te kumar oynayan 43 kişiye 55 bin 125 lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kumar oynayan 43 kişiye 55 bin 125 lira ceza kesildi - Son Dakika

Gaziantep'te kumar oynayan 43 kişiye 55 bin 125 lira ceza kesildi

7 saat önce

Gaziantep'te kumar oynadığı belirlenen 43 kişiye toplam 55 bin 125 lira ceza işlemi uygulandı.

Gaziantep'te kumar oynayan 43 kişiye 55 bin 125 lira ceza kesildi, System.String[]

Gaziantep'te kumar oynadığı belirlenen 43 kişiye toplam 55 bin 125 lira ceza işlemi uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Yukarıbayır Mahallesi Türkmenler Caddesi'nde faaliyet gösteren bazı iş yerlerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 14 kumar makinesi, 6 zar, 1 pos cihazı, 1 bilgisayar, 2 tablet ve bir miktar para ele geçirdi.

Kumar oynayan 43 kişiye ise Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 55 bin 125 lira ceza işlem uygulandı.

Operasyonda, kumar oynanmasına imkan sağlayan 14 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ahlak Büro Amirliği, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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