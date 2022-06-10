Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Kumar oynayan 54 kişiye ise toplam 98 bin 226 lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kumar oynanmasının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Şahinbey ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te kumar oynayan 54 kişiye 98 bin lira para cezası uygulandı - Son Dakika

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