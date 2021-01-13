Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki kumaş yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hayrettin D. (39) yönetimindeki 73 FH 155 plakalı kumaş yüklü tırın dorsesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı-Gaziantep kesimi 3. kilometresinde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Tırı yol kenarına çeken sürücü Hayrettin D, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Alevler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürülürken tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Kumaş yüklü tırın dorsesi yandı - Son Dakika