Gaziantep'te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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Gaziantep'te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

6 saat önce

Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından il merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 990 sürücü, ve yolcuya ceza kesildi.

Gaziantep'te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı, System.String[]

Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından il merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 990 sürücü, ve yolcuya ceza kesildi.


İl emniyet müdürlüğünden yapılan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan denetimlerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 12 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 287 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 286 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 6 sürücüye dış ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 3 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 26 aracın tescil plakasına şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan, 14 sürücüye ters istikamette seyretmekten, 6 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 58 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 1 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 291 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, Genel toplamda 990 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılmıştır" denildi.


Öte yandan denetimlerde 104 aracın trafikten men edildiği ve 12 sürücünün de ehliyetine el konulduğu belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:44 Kaynak: İHA
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