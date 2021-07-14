GAZİANTEP - "Kurban yakalama timi" göreve hazır - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kaçabilecek kurbanlıkların yakalanarak sahiplerine teslim edilmesi amacıyla 5 araç ve 25 kişiden oluşan "kurban yakalama timi" kurdu.

Yaklaşık bir ay boyunca fiziksel antrenman, hayvanın yakalanması ve uyuşturucu tüfeğinin kullanılması gibi eğitimler alan ekip, Gaziantep Hayvanat Bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, kaçan hayvanı kement ve uyuşturucu iğne yardımıyla yakalayarak, etkisiz hale getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere, yakalama timinin bayramın son gününe kadar görev yapacağını söyledi.

Kurbanlık danaları kaçan vatandaşların "153 ihbar hattı"nı aramasını isteyen Özsöyler, şu bilgileri verdi:

"Bu ihbarlarla bayramda kaçan danaları, düveleri yakalayarak vatandaşa verme hizmetini sürdüreceğiz. Geçen yıl kaçan yaklaşık 280 hayvanı yakaladık ve sahiplerine teslim ettik. Bu yıl da yine gelen ihbarları değerlendirip ekibimiz hızlı bir şekilde giderek, önce kementle yakalamaya çalışacaklar. Eğer dana çok agresifse, yaklaşılamıyorsa, üfleme borularıyla veya anestezi tüfeklerle yakalanacaklar. Ekipte yer alan veteriner gerekli dozaj ayarlamasını yapacak."

Özsöyler, kurbanlıkların etlerinde şüpheye düşen vatandaşların da kendilerine başvurabileceklerini belirterek, "Kesimi yapılan hayvanlarda yenilebilir, yenilemez gibi ya da sarılık gibi hastalıklardan şüpheye düşüldüğünde, bize gelerek bildirsinler veya buraya etlerini getirsinler. Biz gerekli muayenelerini yaparak, kendilerine gerekli bilgiyi vereceğiz." ifadesini kullandı.