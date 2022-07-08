Gaziantep'te "kurban yakalama timi" kaçan danayı yakaladı - Son Dakika
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Gaziantep'te "kurban yakalama timi" kaçan danayı yakaladı

08.07.2022 23:15
Gaziantep'te "kurban yakalama timi" kaçan danayı yakaladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan kurban yakalama timi, kaçan kurbanlık danayı yakalayarak sahibine teslim etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan kurban yakalama timi, kaçan kurbanlık danayı yakalayarak sahibine teslim etti.

Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde kurbanlık için aldığı danayı kaçıran Yusuf Özdemir, kendi imkanlarıyla yakalayamayınca belediye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığına bağlı kurban yakalama timi, bir süre kovalamacanın ardından uyuşturucu iğne ile hayvanı etkisiz hale getirdi.

Özdemir, kaçan danayı kovaladıklarını daha sonra belediye ekiplerinin uyuşturucu iğne ile hayvanı etkisizleştirdiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan 5 araç ve 15 kişiden oluşan yakalama timi, 1 aylık eğitimin ardından arife günü ve bayram boyunca vatandaşa hizmet verecek.

YORUMLAR
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Tahmazoğlu, Kurban Bayramını kutladı Tahmazoğlu, Kurban Bayramını kutladı Şahinbey Kurban Bayramı'na hazır Şahinbey Kurban Bayramı'na hazır
Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'kurban yakalama timi' kaçan danayı yakaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te "kurban yakalama timi" kaçan danayı yakaladı - Son Dakika
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