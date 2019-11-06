Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kurt dehşeti
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kurt dehşeti

Gaziantep'te kurt dehşeti

8 saat önce

Gaziantep'te aç kurtlar koyun sürüsüne saldırdı.

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Gaziantep'te aç kurtlar koyun sürüsüne saldırdı. Koyunlardan 30'u telef olurken, kaybolan 190 koyunu arama çalışmaları sürüyor.


Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Şenlikçe Mahallesi'nde dağlık alanda otlatılan, Halil ve Hüseyin Demir kardeşlere ait 235 koyun aç kalan kurtların saldırısına uğradı. Sürüyü mahalleye getirmeye çalışan çoban Şeref Balaban, sürünün arkasında kalan eşeğini almak için hayvanları Küçükhavuz mevkisinde bıraktı.


Çoban şans eseri kurtuldu


Eşeğini aramaya giden çoban, geri döndüğünde ise sürünün ortadan kaybolduğunu fark etti. Bu kez sürüyü arayan çoban, parçalanmış hayvanları gördü. Kurtların saldırısından şans eseri kurtulduğunu anlayan çoban, hemen hayvan sahiplerine haber verdi. Koyunları aramaya çıkan mahalleli, jandarma ekiplerine de haber vererek yardım istedi. Jandarma ve mahalleli yaptığı aramalarda toplam 30 koyunu parçalanmış halde, 15 koyunu da yaralı şekilde buldu.


Jandarma ekipleri ve mahalleli, kayıp 190 koyunu bulmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Yavuzeli, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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