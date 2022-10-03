Gaziantep'te kurtarma rezaleti! Yaralı sürücü canından oluyordu - Son Dakika
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Gaziantep'te kurtarma rezaleti! Yaralı sürücü canından oluyordu

03.10.2022 09:48

Gaziantep'te devrilen bir otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma çabalarında rezalet görüntüler ortaya çıktı. Yaralı sürücüyü araçtan çıkarmak isteyen vatandaşlar az daha sürücüyü canından ediyordu.

Gaziantep-Nizip otobanında edinilen bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu.

DÜZELTMEK İSTERKEN KORKUTTULAR

Ekipleri beklemek yerine yan yatmış araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak isteyen vatandaşlar, ilkel ve bilinçsizce uygulanan yöntemle aracı düzeltmeye çalıştı. Hep birlikte iterek aracı düzeltirken, kurtarma çalışmasındaki ortaya çıkan görüntüler ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti. O anlar saniye saniye cep telefonuna yansırken, kurtarma çalışmaları adeta sürücü için eziyete dönüştü.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Kaza anını adeta ikinci kez yaşayan sürücü, yaralı bir şekilde araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kurtarma rezaleti! Yaralı sürücü canından oluyordu - Son Dakika

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