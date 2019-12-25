Gaziantep'te, 'kurtuluş' resepsiyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te, 'kurtuluş' resepsiyonu

6 saat önce

Gaziantep'te, 'Kurtuluş' resepsiyonuGAZİANTEP'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Gaziantep'te, 'Kurtuluş' resepsiyonu

GAZİANTEP'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyona; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, milletvekilleri, STK temsilcileri ile gaziler katıldı.

Resepsiyonun açılışında konuşan ve Antep savunmasını tüm dünyaya anlatılması gerektiğini ifade eden, Vali Gül, 'Çok büyük acılar vardı. Toplumların hafızaları 75 yılda bir sıfırlanıyor, bunu yenilemek lazım. 100'üncü yıl etkinliklerinde bu gün ki gibi kutlama var, işgal boyutu var, direniş boyutu var. 24 ay boyunca hayata dair ne yaşanmışsa Gaziantep başta olmak üzere Antep savunmasını bütün Türkiye'ye yer yer bazı olayları tüm dünyaya anlatmak istiyoruz. Gaziantep'in neden gazi olduğunu biz bilmezsek, öğrenmezsek, çocuklara anlatmazsak, bu toprakları vatan yapan 6 bin 317 şehidimiz başta olmak üzere gazi olan bütün Gazianteplilere haksızlık etmiş oluruz. Onlara ihanet etmiş oluruz. Bu açıdan o gün olan olayları objektif bir şekilde anlayarak, anlatacağız. 100 yılda nereye geldiğimizi, yokluktan şuan geldiğimiz yerin bir iftihar meselesi olduğunu anlatmamız lazım' dedi.

Kurtuluş bayramı günün kutladığını belirten Fatma Şahin ise, '25 Aralık söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyenlerin bayramıdır. Gazişehir vatanına göz dikenleri ezenlerin şehridir. Gazişehir burada şerefiyle tarihi yazanların şehridir. Bu gurur, şeref bizim. Hepimizin. Günümüz kutlu olsun. 3 gazi vardır. Gazi meclis, gazi şehir ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk buradaki savunmadan etkilenerek iki önemli telgraf göndermiştir. ve buradaki kahramanlığı bütün Anadolu'ya örnek olarak göstermiştir. Gaziantep'in gözlerinden öpmüştür. 6 bin 317 şehidimizin ruhu şad olsun. Bir şehir düşünün yarısı şehit yarısı gazi. Bir asır geçti ama şuanda değişen bir şey yok. Zaman değişse bile vazifemiz hep aynı. Bu gün bu mekanın şahitleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 100'üncü yıla gidiyoruz. Bir asırlık destanın şahidiyiz. Bu atalarımızla övünüyoruz' diye konuştu.

Tören Gaziantep'i anlatan Kuşatma Belgeseli izletilmesi, mehteran ekibi gösterisi ve değer katanlara plaket verilmesinin ardından son buldu.

Gaziantep'te, 'kurtuluş' resepsiyonu

Fatma Şahin, Resepsiyon, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:20 Kaynak: DHA
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