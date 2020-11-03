Gaziantep'te kurulan atölye ile engellilerin eli ve ayağı oluyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan akülü ve tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesiyle kentteki engelli bireylerin zaruri ihtiyacı olan araçların teknik sorunları giderilerek bakımları yapılıyor.

"Engelsiz Kent Gaziantep" mottosundan hareket ederek şehirdeki engelli vatandaşların gündelik hayattaki problemlerini çözüme kavuşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesince akülü ve tekerlekli sandalyelerin tamiratının ve bakımının yapılması için kurulan atölyeyle bugüne kadar 695 aracın bakım ve onarımı yapılarak yeniden kullanıma kazandırıldı.

Akülü veya tekerlekli sandalyelerin işleyişinde meydana gelen aksaklık ve bozukluklara dönük tamirat talebi oluşturmak için Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran engellilerin evlerinden alınan araçlar, atölyeye getirilerek burada tamir ediliyor. Ayrıca hurda aşamasına gelen araçların da geri dönüşümü sağlanıyor.

700'e yakın sandalyenin bakımı yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, şehri, engelsiz bir kent yapma yolunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Tolay, engelli vatandaşların kullanmış oldukları araçların zamanla eskidiğini ve sorunlar ortaya çıkardığını belirterek, "Vatandaşlarımız yenisini almakta zorlanıyor. Bir süre sonra akülü veya manuel tekerlekli sandalye çöplük haline geliyor. Biz bunları tekrar yaptırıp sahibine teslim ediyoruz" dedi.

Araçların engelliler için önemli bir ihtiyacını karşıladığını ve kendilerine müracaat edenlere yardımcı olduklarını dile getiren Tolay, "4 bin liraya kadar masrafı olan tekerlekli sandalyeler olabilir. Engelli vatandaşlarımızın bunları ödeme imkanı olmadıkları ve tekerlekli sandalyeleri kullanamadıkları için hayattan kopabiliyor. 2017'de kurulan tamir ve bakım atölyesinde bu zamana kadar 695 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakımı yapıldı" diye konuştu.

"Bozuk sandelyeler tamir sonrası yeniden teslim ediliyor"

Hurda aşamasındaki araçları da tamir ederek engellilerin hizmetine sunduklarını ifade eden Tolay, şunları aktardı: "Amacımız, bir maliye anlamında tasarruflu olmak bir de Türkiye ekonomisine katkı vermek. Engelli kardeşimiz tekerlekli sandalyenin bozulduğunu bize bildiriyor. Biz de evine gidip tekerlekli sandalyesini alıp atölyeye getiriyoruz. Eğer işlem uzun sürecekse engelli kardeşimize tekerlekli sandalye emanet olarak veriyoruz. Atölyemizde işlemi biten tekerlekli sandalyeyi tekrar engelli kardeşimizin evine teslim ediyoruz. Bu şekilde engelli kardeşimiz daha aktif bir şekilde yaşamını sürdürmüş oluyor. Engelli kardeşimiz toplumdan kopmamış oluyor. Bu hizmeti ücretsiz olarak yapıyoruz."

"Engellilerin yüzünde gördüğüm mutluluk her şeye değer"

Atölye görevlisi Seydi Ahmet Bademoğlu ise engelli araçlarının bütün bakımlarını yaptıklarını aktararak, "Günde yaklaşık 6-7 tekerlekli sandalyenin bakımını yapıyorum. Araçları yapıp teslim ettiğimizde onların yüzündeki mutluluk her şeye değer. Biz de onların mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Kas hastası olan, 11 yıldır bedensel engelli Mehmet Karaoğlun ise arızalanan tekerlekli sandalyesinin atölyede ücretsiz tamir edildiğini ifade ederek bu hizmeti sağlayanlara teşekkür etti. - GAZİANTEP