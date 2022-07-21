Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

21.07.2022 21:24
Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şahinbey ilçesinde kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve muhtelif silah parçaları ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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