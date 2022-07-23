İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şahinbey ilçesinde kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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