Gaziantep'te kurusıkıdan bozma 5 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te polis ekiplerinin üst aramasında kurusıkıdan bozma 5 tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelenerek durdukları şahsın üzerinde üst araması gerçekleştirdi.
Aramada ekipler, kurusıkıdan bozma 5 tabanca, çok sayıda şarjör, silah parçaları ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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