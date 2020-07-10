Gaziantep'te 'kurutmalık' sezonu başladı - Son Dakika

Gaziantep'te 'kurutmalık' sezonu başladı

GAZİANTEP'te, kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutulmuş sebze sezonu başladı.

GAZİANTEP'te, kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutulmuş sebze sezonu başladı. Yurt içi ve dışına satılan kurutmalıkların büyük bölümü Gaziantep'te, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta hazırlanıyor. Sezonun başlamasıyla birlikte renk cümbüşü yaşatan kurutmalıklar, kentte binlerce kişiye gelir sağlıyor.

Türkiye'nin birçok yöresine kurutulmuş biber ve patlıcan sevkiyatının yapıldığı kentte hemen her evin kapısının önü ya da bahçesinde biber, kabak ve patlıcanlar kurutmalık yapmak için hazırlanıyor. 40 dereceyi aşan sıcak havada, temizlenip yıkandıktan sonra iplere dizilerek kurutulan sebzeler, yurt içi ve gurbetçilerin yaşadığı ülkelere de gönderiliyor. 10-15 gün süreyle kuruyan patlıcan, biber ve kabaklar toplanıp ipe dizildikten sonra sofralara uzanıyor.

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250 MİLYON KURUTMALIĞIN 150 MİLYONU GAZİANTEP'TEN

Gaziantep'in kurutmalık sebzede dünyaya açılmış durumda olduğunu belirten Türk Yüksek Ziraat Birliği Gaziantep Temsilcisi Kenan Seçkin, Türkiye'de aşağı yukarı bamya hariç 250 milyon sebze kurutulduğunu, bunun 150 milyonunu Gaziantep'in karşıladığını ifade etti. Seçkin, "Gaziantep denilince akıllara yemek ve gastronomi gelir. Bunun en önemli yapı taşlarından birisi de kurutmalıktır. Bugün Türkiye'de aşağı yukarı 250 milyon kurutmalık üretiliyor bamya hariç olmak üzere. Bunun 150 milyonu Gaziantep'te üretiliyor. O yüzden Gaziantep kurutmalık konusunda çok önemli bir yere sahip" dedi.

'LEZZETİ GÜNEŞİN CÖMERTLİĞİNDEN GELİYOR'

Kurutmalık sezonunda coğrafyanın önemli olduğunu ifade eden Seçkin, Gaziantep kurutmasının lezzeti ve aromasını güneşin cömertliği ile ilişkilendirdi. Kentte üretilen kurutmalığın kalite ve fiyat olarak diğer illerden daha yüksek olduğunu anlatan Seçkin, "Gaziantep'te kurutulan ürünler Türkiye'de diğer illerde üretilen kurutmalıklardan biraz daha pahalıya geliyor. Bunun sebebi ise, Gaziantep'in konumu ve bu mevsimde güneşin cömertliğidir. Bizim kurutmalıklarımızın kalitesini fiyatını ve değerini artırıyor" diye konuştu.

İDEAL HAVA SICAKLIĞI 35-40 DERECE ARASI

Kurutmalığın Gaziantep'te hem kültür hem de bir sektör haline geldiğini vurgulayan Kenan Seçkin, kurutmalıkta havada rutubetin olmamasının en önemli etken olduğunu ifade etti.

İdeal hava sıcaklığının 35-40 derece arasında olduğunu anlatan Seçkin, "Bu aylarda kentin damları evlerin pencereleri ve balkonları kırmızı biberler ve mor patlıcan kurulukları ile süslenir.  Sağlıklı bir kurutma için hava şartları önemlidir. Rutubet az güneşin bol olması lazım. 35-40 derecede genelde kurutulur. Rutubet az olduğunda da bazen 30 derecede istediğimiz renk ve aromayı yakalayabiliyoruz" dedi.

Öte yandan üreticiler ise kurutmalık için hava sıcaklığının istenilen seviyede olduğu ancak pandemi dolayısıyla işlerin geçen yıla oranla azaldığını ifade etti.


Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 08:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'kurutmalık' sezonu başladı - Son Dakika
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