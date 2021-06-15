GAZİANTEP'TE 'KURUTMALIK' SEZONU BAŞLADI - Son Dakika

GAZİANTEP'te, kış yemeklerinin olmazsa olmazı kurutulmuş sebzenin sezonu başladı. İçlerinin oyulmasıyla temizlendikten sonra iplere dizilerek, hazırlanan tahta iskeleler üzerinde, sıcak havada 2 hafta kurumaya bırakılıp, tüketime hazır hale getirilen biber, patlıcan ve kabak kuruları, yurt içine ve dışına satılıyor.

Türkiye'nin birçok yöresine kurutulmuş biber, kabak ve patlıcan sevkiyatının yapıldığı kentte, evlerin kapı önlerinde ya da bahçelerinde biber, kabak ve patlıcanlar, kurutmalık yapılmak üzere hazırlanıyor. Sıcak havada temizlenip, yıkandıktan sonra iplere dizilerek, kurutulan sebzeler, yurt içine ve gurbetçilerin yaşadığı ülkelere gönderiliyor.

Gaziantep'te kurutmalık sezonunun başladığını ve nem olamamasıyla kurutmalıkların lezzetli olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Tarım Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, "Kurutmalıklar tarlada hasat edildikten sonra oyulma işlemi yapılır. Daha sonra iplere dizilir. İplere dizilen kurutmalıklar yüksek sıcaklıkta asılıyor ve yaklaşık 10 gün kurutulma işlemi yapılıyor. Kurutmalıkların güzel olmasının sebebini topraktan, tarihten ve güneşten gelen lezzet olarak adlandırıyoruz. Burada nem olamamasından dolayı kurutmalıklarımızın lezzetli ve güzel olmasını sağlıyor. Dolmalık biber, patlıcan, bamya ve kabak kurutmalıklarını burada hazırlayarak yurt içine ve yurt dışına gönderiyoruz" dedi.