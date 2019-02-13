Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kuyumcudan Hırsızlık İddiası

Gaziantep'te Kuyumcudan Hırsızlık İddiası

5 saat önce

Gaziantep'te bir kuyumcudan 10 bin lira çalınmasıyla ilgili güvenlik kamerasının incelemesi sonucu belirlenen şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te bir kuyumcudan 10 bin lira çalınmasıyla ilgili güvenlik kamerasının incelemesi sonucu belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'ta İnönü Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giren şüpheli, çekmecedeki 10 bin lirayı alıp kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasında yaptıkları inceleme sonucu şüphelinin S.İ. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının, mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:05 Kaynak: AA

İnönü mahallesi, Gaziantep, Güncel
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