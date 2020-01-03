Gaziantep'te kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir kuyumcudan altın çalma anı kameralara yansıyan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te bir kuyumcudan altın çalma anı kameralara yansıyan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcu ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının daha önce de hırsızlık ve yankesicilikten kaydı bulunan O.A. (32) olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde ise zanlının kuyumcudan altınları alıp kaçma anı yer aldı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

85 yaşındaki şahsı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı
Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi

Son Dakika Haberleri
03:10 Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan konvoya yapılan saldırıda 6 kişi öldürüldü - Son Dakika
03:08 Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek,... - Son Dakika
02:23 KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TAKSİYE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
02:22 Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
02:22 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 03:24:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]