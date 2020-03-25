Gaziantep'te kuzeninin eşini silahla öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

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Gaziantep'te kuzeninin eşini silahla öldüren kişi tutuklandı
6 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kuzeninin eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kuzeninin eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bayraktepe Mahallesi'nde Ali G. (35) ile amcasının oğlunun eşi Safiye G. (53) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında av tüfeğiyle vurulan Safiye G, ambulansla kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Ali G, jandarma ekiplerince olay yerine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Kalaycık Mahallesi'ndeki ahırda yakalandı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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